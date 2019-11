PewDiePie come Elon Musk: donati 70.000 Dollari a TeamTrees

L'iniziativa TeamTrees sta diventando sempre più un fenomeno mondiale. Alla lunga lista di celebrità e personalità legate al mondo di YouTube che hanno deciso di fare donazioni a favore della raccolta fondi che mira a piantare 20 milioni di alberi entro il 2020 si è aggiunto anche PewDiePie.

Lo youtuber svedese, al secolo Felix Kjellberg, ha infatti donato 64.420 Dollari, pari ad altrettanti alberi. Tale donazione lo mette al decimo posto nella classifica generale che è dominata dal CEO di Shopify Tobi Lutke, che con 1 Dollaro in più ha superato Elon Musk, che qualche giorno fa ha deciso di partecipare con 1 milione di alberi.

Nel momento in cui stiamo scrivendo sono stati raccolti 12,3 milioni di Dollari circa (12.288.972 alberi per la precisione), ma con il passare dei minuti sono sempre più i VIP e youtuber che decidono di appoggiare TeamTrees.

In lista figurano anche Susan Wojcicki, la CEO di YouTube, e Jack Dorsey di Twitter, che sono stati tra i primi a partecipare con 200.000 Dollari.

Per PewDiePie non si tratta della prima volta che partecipa a campagne di beneficenza. In precedenza ha infatti raccolto fondi con Jack Black per un ente che si occupava della salute mentale delle persone, ma ha anche donato 10mila Dollari in memoria della compianta star di YouTube Etika.