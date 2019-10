Da PewDiePie a Dude Perfect: ecco quanto guadagnano gli youtuber al minuto

Per gli youtuber più popolari al mondo, il lavoro di montaggio e pubblicazione di filmati rappresenta la prima fonte di reddito. Un reddito succoso, che si riversa anche sui guadagni per minuto, che sono stati calcolati dal motore di ricerca Pety Vid in base alla classifica di Forbes.

Jacksepticeye (alias Seán McLoughlin): 1.075,57 Dollari al minuto. Complessivamente nel 2018 ha portato a casa 16 milioni di Dollari, in calo rispetto ai 17,5 milioni di Dollari dell'anno precedente. Lo youtuber è diventato famoso nel 2013, quando PewDiepie l'ha menzionato in un suo video.

DanTDM (aka Daniel Middleton): 1.487,74 Dollari al minuto . Nel 2018 ha portato a casa 18,5 milioni di Dollari. DanTDM deve la sua popolarità ai contenuti di Minecraft, ma ha esteso la propria offerta anche ad altri giochi.

PewDiePie (aka Felix Kjellberg): 3.319.71 Dollari al minuto . E' probabilmente lo youtuber più importante e conosciuto al mondo. Nel 2018 ha portato a casa 15,5 milioni di Dollari;

Ryan ToysReview (alias Ryan Kaji): 5.204,92 Dollari al minuto . Il bambino più famoso della community di YouTube è diventato una vera e propria macchina da soldi grazie alle sue recensioni di videogiochi, che in alcuni casi hanno scatenato anche qualche polemica. Nel 2018 ha guadagnato 22 milioni di Dollari;

VanossGaming (aka Evan Fong): 6.538,51 Dollari al minuto . Anche in questo caso siamo di fronte ad un altro canale specializzato ai videogiochi, che nel 2018 ha generato 17 milioni di Dollari di profitti;

Logan Paul: 11.688 Dollari al minuto . L'ex star di Vine è sempre stata al centro di polemiche. Nel 2018 ha guadagnato 14,5 milioni di Dollari;

Dude Perfect: 85.026,78 Dollari al minuto. Il gruppo di amici del college sono famosi per le loro compilation e sfide. Nel 2018 i contenuti hanno generato 20 milioni di Dollari di profitti.

Sorprendentemente quindi nonostante PewDiePie sia lo youtuber con più iscritti al mondo, ha registrato in cassi inferiori a quelli di altri canali. Chiaramente a questi dati bisogna aggiungere gli introiti da partner esterni a YouTube.