PewDiePie ai fan: "basta con la campagna subscribe to PewDiePie"

La faida tra T-Series e PewDiePie sta lentamente volgendo a termine, con la vittoria del contenitore indiano che ha effettuato un sorpasso che potrebbe essere quasi definitivo. Dallo stesso creatore di contenuti svedese però è arrivato un importante appello ai propri fan.

Felix Kjellberg sul proprio canale ufficiale YouTube ha pubblicato un video in cui chiede ai propri fan di interrompere il meme "subscribe to PewDiePie", che ha caratterizzato l'intera campagna ed è approdato anche al Super Bowl di qualche mese fa.

Il meme è infatti cominciato come conseguenza della faida con T-Series, a difesa del suo scettro come canale YouTube con più iscritti al mondo.

In un video insolitamente cupo, lo svedese ha affrontato il fatto che dal momento in cui è cominciata la campagna, lo slogan "subscribe to PewDiePie" è apparso in due atti aberranti.

Il primo è stato registrato lo scorso marzo, quando il memoriale della seconda guerra mondiale di New York è stato deturpato con graffiti contenenti la scritta "subscribe to PewDiePie". Anche l'attentatore di Christchurch, Brenton Tarrant, durante l'attentato alle moschee in Nuova Zelanda, ha inneggiato a Kjellberg.

Proprio quest'ultimo atto aveva spinto PewDiePie a sospendere la pubblicazione dei video in segno di rispetto nei confronti delle vittime del terribile attacco trasmesso su Facebook.