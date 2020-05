PewDiePie firma un accordo esclusivo con YouTube, dicendo addio a DLive

Google ha messo a segno un colpo da novanta, "blindando" PewDiePie per quanto riguarda le dirette streaming. Infatti, la star del Web dovrà effettuare dirette solo su YouTube.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, Felix Kjellberg, questo il vero nome dello YouTuber 30enne, ha deciso di abbandonare DLive, la piattaforma di streaming basata sulla blockchain con cui aveva stretto un accordo circa un anno fa, per passare esclusivamente al servizio di streaming di Google.

In una nota inviata alla stampa, PewDiePie afferma: "Lo streaming live è qualcosa su cui mi sto concentrando molto nel 2020 e voglio farlo anche negli anni a venire, quindi collaborare con YouTube ed essere all'avanguardia in termini di nuove funzionalità della piattaforma è speciale ed eccitante per il futuro". Insomma, Google si è essenzialmente presa l'esclusiva di PewDiePie.

La notizia sta facendo il giro del mondo e ha colpito molte persone, in quanto in passato Kjellberg aveva più volte "attaccato" la piattaforma YouTube, sostenendo che Google avesse messo a rischio il suo potenziale economico tramite la demonetizzazione dei video. Insomma, adesso sembra che PewDiePie abbia cambiato idea.

Al momento in cui scriviamo, non ci sono dettagli precisi in merito alla somma offerta a PewDiePie. Tuttavia, "l'acquisizione" arriva in un periodo in cui Google sta "blindando" varie star del mondo dello streaming, da CouRage a Typical Gamer, passando per Valkyrae. Le mosse dell'azienda di Mountain View sono chiaramente mirate a mettere i bastoni tra le ruote ai servizi rivali, tra cui Twitch di Amazon e Mixer di Microsoft. Insomma, la "guerra dello streaming" continua.