PewDiePie ha guadagnato 60 milioni di Euro da merchandising e pubblicità nel 2019

Nel 2020 PewDiePie si prenderà una pausa da YouTube, dopo svariati anni di lavoro ininterrotto. Nonostante nel 2019 abbia perso lo scettro di youtuber più seguito al mondo, però, a livello economico l'anno da poco concluso non è stato da buttare per lo svedese.

Secondo alcuni esperti, complessivamente PewDiePie ha guadagnato 63 milioni di Euro, di cui 8 milioni solo nel mese di Settembre. A Novembre invece ha incassato quasi 4 milioni di Euro, secondo i calcoli.

Le stime sono state effettuate usando lo strumento Selfy. Tra le principali fonti di guadagno ci sono ovviamente gli annunci pubblicitari dei video e le sponsorizzazioni, ma anche il merchandising.

Il mese di maggior successo dello scandinavo è stato settembre, durante il quale ha guadagnato 8,11 milioni di Euro. In molti hanno notato come il picco si sia raggiunto proprio nel mese in cui ha iniziato a giocare a Minecraft, una mossa che evidentemente si è rivelata vincente.

Anche Agosto è stato positivo per Kjellberg, in concomitanza con il matrimonio con Marzia Bisogning, che è stata la sua fidanzata per otto anni.

A Novembre e Dicembre invece le entrate sono "crollate" a 3,5 milioni di Euro.

Insomma, nonostante la sconfitta per conto di T-Series, PewDiePie ha portato a casa un bel gruzzoletto nel 2019.