PewDiePie: "la scheda Tendenze di YouTube è truccata!"

La sezione Tendenze di YouTube è sempre stata al centro di non poche polemiche, ed a più riprese è anche stata criticata dagli youtuber, che hanno più volte espresso le loro perplessità per il funzionamento. La questione è nuovamente tornata in voga dopo il caso che ha interessato la CEO di YouTube, Susan Wojcicki.

Secondo molti infatti la piattaforma avrebbe aiutato l'artista rap Juice WRLD ad aumentare le views sulla piattaforma, il che ha scatenato una nuova serie di proteste.

PewDiePie, che deve la propria popolarità a YouTube, ha affrontato il tema durante l'ultimo PewNews, nel corso del quale ha ripreso le promesse di Wojcicki di Aprile secondo cui la piattaforma starebbe lavorando per supportare al meglio i creatori di contenuti.

Lo svedese non utilizza troppi giri di parole ed afferma che "la sezione Tendenze è truccata da sempre! Lo sapevo". Nonostante le affermazioni ed il tono piuttosto ironico, Kjellberg ha spiegato in maniera eloquente che la scheda non promuove tutti i video più visti dagli utenti, in quanto utilizza la cronologia delle visualizzazioni di un canale per determinare se un filmato sia degno di una promozione più ampia.

PewDiePie ha anche aggiunto che i canali, come quelli musicali e delle società cinematografiche che non caricano frequentemente video, traggono benefici dalla pagina di Tendenza a discapito degli youtuber che "lavorano su YouTube e si preoccupano di YouTube".