PewDiePie si prenderà una pausa da YouTube nel 2020

PewDiePie, uno degli youtuber più famosi al mondo, in un nuovo video pubblicato sul proprio canale ufficiale in cui ha discusso della nuova politica sulle molestie della piattaforma ha annunciato che ad inizio 2020 si prenderà una pausa.

Lo svedese ha comunque precisato che nelle prossime settimane fornirà una spiegazione più dettagliata delle motivazioni che l'hanno spinto a prendere la decisione, ma ha lasciato intendere che potrebbe essere legata alla sindrome del burnout ed all'eccessivo stress. "Mi sento troppo stanco" ha affermato in una porzione di video.

Come osservato dai fan più accaniti, PewDiePie già lo scorso agosto aveva fatto allusione ad un possibile allontanamento momentaneo da YouTube per concentrarsi su altro dopo dieci anni di lavoro ininterrotto.

Il 2019 è stato un anno molto impegnativo per Kjellberg, che è stato superato da T-Series nella classifica generale dei canali con più iscritti al mondo, ma è anche stato bannato dalla Cina per aver inserito in un filmato alcuni meme del presidente Xi Jinping. Di recente inoltre è arrivata la decisione di Apple di bannare da App Store il gioco Poopdie. A ciò si aggiunge il matrimonio con la storica fidanzata e la campagna subscribe to PewDiePie che è stata al centro di qualche polemica dopo che l'attentatore di Christchurch l'aveva riproposto prima dell'attentato.