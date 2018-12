PewDiePie ha pubblicato il "vero" YouTube Rewind 2018: 3 milioni di like!

YouTube Rewind 2018, il video di fine anno pubblicato dalla piattaforma di condivisione di Google, è entrato nella storia per aver registrato il più alto numero di dislike, ma ha anche suscitato non poche critiche da parte dei creatori.

Tra i principali critici figura anche PewDiePie, uno degli youtuber più popolari al mondo che si era duramente scagliato contro il filmato in quanto secondo lo stesso non rifletterebbe quelli che sono stati i trend che hanno dominato la piattaforma nel 2018.

Lo stesso PewDiePie ha pubblicato nella giornata di ieri quello che viene definito il "vero" YouTube Rewind 2018. Un'etichetta che a quanto pare trova riscontro tra gli appassionati, dal momento che a meno di ventiquattro ore dalla pubblicazione ha registrato già 3 milioni di like e soli 13.349 dislike, a fronte di oltre 10 milioni di visualizzazioni.

Il filmato, come si può vedere tramite il player presente in apertura, altro non è che una parodia dell'originale, e riprende alcune scene come quella iniziale che nel video di Google vedeva come protagonista l'attore Will Smith.

PewDiePie di recente è stato al centro di qualche polemica per la presunta pubblicazione di video razzisti.

Fateci sapere cosa ne pensate del video nei commenti e se anche voi lo ritenete migliore dell'originale.