PewDiePie, rimosso il video dissing: violate le linee guida di YouTube

PewDiePie è uno degli YouTuber più famosi al mondo. Per intenderci, dispone di un canale da oltre 109 milioni di iscritti. Tuttavia, il noto Content Creator si è recentemente visto rimuovere un video dissing. Infatti, nonostante la popolarità del personaggio coinvolto, YouTube si è dimostrata inamovibile in merito alle sue linee guida.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, Felix Kjellberg, questo il vero nome dello YouTuber 31enne, aveva caricato un video dissing in cui andava "contro" al popolare canale per bambini Cocomelon, che sulla piattaforma di Google dispone di 105 milioni di iscritti. Nella "traccia" coinvolta, PewDiePie utilizzava anche frasi volgari in stile rap e in generale "si prendeva gioco" del pubblico del succitato canale.

La cosa non è andata giù a YouTube, che ha rimosso il video per violazione delle linee guida relative al cyberbullismo e alla sicurezza dei bambini. In particolare, secondo la piattaforma, il contenuto caricato da PewDiePie utilizzava immagini non adatte ai più piccoli nonostante sembrasse fatto per questi ultimi. Inoltre, il video avrebbe potuto portare "conflitti" interni, coinvolgendo le community dei canali. Insomma, il contenuto non andava bene per YouTube e la piattaforma ha spiegato le sue ragioni in alcuni tweet.

Per il resto, tutti i reupload del video integrale o di "spezzoni" di quest'ultimo verranno rimossi. YouTube ha dunque deciso di prendere seriamente la questione, spiegando che quel contenuto "ha superato il limite".