PewDiePie saluta i fan con l'ultimo video: inizia la pausa da YouTube

Come ampiamente preannunciato alla fine dello scorso anno, nel 2020 PewDiePie si prenderà una pausa da YouTube, dopo svariati anni di lavoro ininterrotto che l'hanno portato a diventare lo youtuber più famoso del mondo nonchè il più seguito. Lo svedese ha voluto salutare i fan con un video pubblicato qualche ora fa, che ha dato il via al break.

Come si può vedere nel player presente in apertura, PewDiePie si è congedato momentaneamente dalla piattaforma di condivisione video di Google, per un periodo di tempo non noto.

Nelle prossime settimane (o mesi) Felix Kjellberg quindi non pubblicherà i suoi contenuti quotidiani, inclusi i meme review che sono ultra popolari tra la community.

Nel video d'annuncio di Dicembre, PewDiePie ha lasciato intendere che il lavoro portato avanti negli ultimi anni ha provocato uno stress eccessivo sia a livello fisico e mentale, e per questo motivo ha preferito dire momentaneamente basta prima di raggiungere un punto di non ritorno.

Il 2019 è stato un anno molto movimentato ed impegnativo per il content creator, che è stato superato da T-Series nella classifica generale dei canali con più iscritti, ed è stato bannato in Cina per aver mostrato in un Meme Review alcuni meme che mettevano a confronto il presidente Xi Jinping con Winnie The Pooh.