PewDiePie sta per essere spodestato dal primo posto dei canali con più iscritti su YouTube

Da anni ormai il canale YouTube con più iscritti appartiene a PewDiePie, pseudonimo inventato dallo svedese Felix Kjellberg. Sebbene il suddetto canale sia nato per il gaming, Felix con il tempo si è sempre più avvicinato alla cultura dei meme ed ha abbracciato uno stile di comicità moderno tipico di internet, basato sulla satira o sul non-sense.

Ad oggi il canale di intrattenimento conta 65 milioni di iscritti, ma sembra che presto verrà superato da T-Series, un altro canale YouTube appartenente all'azienda indiana che produce musica e film. Quest'ultimo canale attualmente conta 59 milioni di iscritti, ma rispetto a PewDiePie che ha una media di 29.000 iscritti giornalieri, gli utenti di T-Series aumentano di 141.000 ogni giorno.



Il sorpasso dovrebbe avvenire nel mese di novembre se la media degli iscritti giornalieri si mantiene costante nel tempo.

Nel suo ultimo video, PewDiePie ha lanciato un nuovo meme in cui esorta la sua "army of 9 year-old" (armata di bambini di 9 anni, meme ricorrente) a combattere contro il canale T-Series affinché non diventi il primo su YouTube come numero di iscritti. Nel video Felix indossa una bandana di flex tape ed armato di spada ricorda ai suoi "bros." (fratelli) che è giunto il momento di rispondere all'attacco, ricordando la battaglia che il Wall Street Journal avviò contro lo youtuber, i commenti di odio su internet e la volta che si è dovuto scusare per parole considerate offensive.

Il nuovo meme è stato lanciato dallo youtube nel suo ultimo video della serie meme review, dove PewDiePie giudica i meme più famosi del momento. Il video è visionabile in fondo a quest news.