PewDiePie nella storia: è il primo youtuber a raggiungere 110 milioni di iscritti

Felix "PewDiePie" Kjellberg entra ufficialmente nella storia di YouTube, dopo essere diventato lo youtuber con più iscritti al mondo. Il content creator svedese, infatti, è il primo youtuber individuale a superare quota 110 milioni di iscritti sulla piattaforma di Google.

Tale risultato è stato raggiunto nella giornata di ieri, giovedì 29 Aprile, e si aggiunge al precedente record di 100 milioni di abbonati che aveva messo a segno svariati mesi fa.

In questa particolare classifica PewDiePie è al primo posto pur none essendo il canale con più follower, dal momento che non tiene conto dei contenitori di contenuti come T-Series, che ha largamente staccato lo youtuber nordeuropeo. Si prendono quindi in considerazione solo i canali gestiti da una singola persona.

Tutti ricorderanno sicuramente la sfida a suon di iscritti con T-Series di qualche anno fa, che si era trasformata in un meme diventato virale anche al di fuori del web, al punto che era approdato anche in grossi eventi pubblici negli Stati Uniti come il Super Bowl, dove era comparsa la scritta "Subscribe to PewDiePie". La challenge alla fine è stata vinta da T-Series che può vantare su una base di utenti significativamente più ampia dal momento che propone contenuti indiani.

Quale sarà il prossimo traguardo di PewDiePie?