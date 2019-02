PewDiePie supera gli 86 milioni di iscritti e tiene T-Series a distanza

Il sorpasso di cui vi avevamo parlato qualche giorno fa non si è verificato ed il re di YouTube resta ancora PewDiePie.

Lo youtuber svedese, infatti, negli ultimi giorni ha registrato un aumento esponenziale degli iscritti, il tutto ai danni di T-Series che nel momento in cui stiamo scrivendo è distanziato di poco più di 22.000 follower.

Nel fine settimana però Felix Kjellberg ha rafforzato ulteriormente la propria posizione di youtuber più popolare al mondo, superando quota 86 milioni di iscritti (in questo momento il numero preciso è 86.047.851). Da capogiro anche i dati delle visualizzazioni: 20.473.736.440 dal 29 Aprile 2010, giorno in cui il mondo ha iniziato a conoscere il controverso creatore di contenuti svedese.

Anche T-Series dal suo canto ha aumentato gli iscritti nel fine settimana e superato gli 86 milioni nel momento in cui stiamo scrivendo il numero esatto è di 86.026.605 iscritti e 62.225.604.134 visualizzazioni, un dato accumulato dal 13 Marzo 2006.

La faida tra i due canali continua ad andare avanti, ma PewDiePie sta stupendo tutti in quanto probabilmente nemmeno lo stesso svedese si aspettava un sostegno così ampio da parte degli utenti, per un lasso di tempo così elevato. A suo favore però hanno giocato i numerosi youtuber che si sono mossi per spingere i propri utenti ad iscriversi per evitare che T-Series possa superarlo.