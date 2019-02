PewDiePie: T-Series prepara il sorpasso, su YouTube 23.000 iscritti di differenza

PewDiePie potrebbe presto non essere più lo youtuber più seguito al mondo. La differenza con T-Series infatti si è assottigliata in maniera importante, e sta diminuendo di minuto il minuto.

Come mostrato dal contatore in tempo reale attivo da tempo su YouTube e che sta seguendo la faida in atto tra i due canali, T-Series è separato da PewDiePie da "soli" 23.000 iscritti. Il cambio quindi potrebbe davvero essere dietro l'angolo, se si conta che solo un paio di settimane fa la differenza era di 600.000 followers.

A favore dello youtuber svedese si sono mossi vari colleghi, che stanno sponsorizzando in maniera massiccia Felix Kjellberg. Nell'ultimo mese abbiamo raccontato su queste pagine di vari hacking portati avanti ai danni delle telecamere Nest e Chromecast attraverso cui gli hacker hanno invitato le persone ad iscriversi al canale di PewDiePie.

Da molti, un eventuale (e sempre più probabile) sorpasso da parte di T-Series ai danni di PewDiePie, è visto come un cambiamento epocale per la piattaforma di condivisione video di Google, in cui un canale che rappresenta a tutti gli effetti ciò che YouTube mira a diventare (un contenitore di contenuti) scardina lo stereotipo classico del vecchio youtuber che si monta i video a casa e li filma a risoluzioni basse.

Come si può vedere nel contatore, il numero di iscritti di differenza diminuisce di continuo. Il sorpasso è davvero vicino.