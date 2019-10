PewDiePie è il primo youtuber a raggiungere 102 milioni di iscritti

PewDiepie continua a confermarsi lo youtuber più popolare della piattaforma di Google, nonostante il canale sia stato ampiamente superato da T-Series per numero di iscritti. Come osservato dai colleghi di Dexerto, lo svedese è diventato il primo youtuber a raggiungere quota 102 milioni di follower.

Questo nuovo record arriva a pochi mesi dal precedente: lo scorso agosto infatti Kjellberg era diventato il primo ad aver raggiunto 100 milioni di iscritti.

Il nuovo traguardo è stato raggiunto nonostante quello in corso sia uno dei periodi con la crescita più lenta registrata dal canale. A Settembre 2019, infatti, ha guadagnato poco più di 240 mila iscritti, il numero più basso da Settembre 2017. I dati di ottobre ancora non sono disponibili, ma secondo molti mostreranno una tendenza al rialzo rispetto ai 30 giorni precedenti.

Il rallentamento della crescita potrebbe essere legato a varie ragioni. La prima è di natura personale: Kjellberg infatti si è sposato con la fidanzata Maezia Bisognin ad agosto ed ha leggermente rallentato il ritmo di pubblicazione a causa della luna di miele.

Il secondo è legato al ban in Cina, che rappresenta un mercato in forte crescita. PewDiePie in un video di qualche settimana fa ha infatti annunciato di essere stato sottoposto a censura nella nazione asiatica dopo la pubblicazione in un Meme Review di un meme relativo alla somiglianza tra il presidente Xi Jinping e Winnie the Pooh.

Un ruolo fondamentale potrebbero averlo giocato anche le modifiche al sistema di monitoraggio degli iscritti in tempo reale di YouTube.

La distinzione tra PewDiePie e T-Series è sostanziale: il primo è infatti considerato uno youtuber "puro" per il sistema di pubblicazione e gestione del canale, T-Series in confronto è un contenitore di filmati prodotti in maniera professionale.