PewPieDie da record: il canale YouTube supera gli 80 milioni di iscritti

Importante traguardo raggiunto dallo youtuber svedese PewDiePie, che è diventato il primo creatore di contenuti della piattaforma di Google a raggiungere e superare gli 80 milioni di iscritti, il tutto nel bel mezzo della rivalità con il principale concorrente, T-Series.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, PewDiePie ha 80.260.796 iscritti, a fronte delle 19.974.990.364 visualizzazioni. T-Series, invece, è a quota 79.547.151 iscritti e 58.256.590.998 visualizzazioni per i propri filmati.

Per PewDiePie si tratta di un record assoluto, dal momento che mai prima d'ora uno youtuber era riuscito a raggiungere tale cifra sul sito. Il popolare creatore di contenuti ha mantenuto lo scettro saldamente negli ultimi tempi, nonostante qualche polemica e controversia che ha interessato il canale.

PewDiePie è riuscito a mettere in atto delle strategie di marketing per attirare sempre più iscritti e racimolare like e visualizzazioni da capogiro. Il filmato in cui invita gli utenti a non iscriversi a T-Series, infatti, è tutt'ora quello con il numero più elevato di visualizzazioni pubblicato sul proprio canale, con oltre 90 milioni di views.

La gara tra i due canali è ancora in corso e siamo sicuri che nonostante il raggiungimento di questo traguardo, PewDiePie abbia in serbo altre sorprese per i propri iscritti. Gli occhi ora sono puntati sugli indiani di T-Series: riuscirà a superare l'attuale re di YouTube?