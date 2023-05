Pezzi dell'astronave Starship di SpaceX sono stati trovati sulle spiagge

Mentre l'ultimo lancio dell'astronave Starship di SpaceX è finito in mille pezzi (una cosa voluta), numerosi di questi detriti sembra si stiano lavando sulle spiagge non lontane dal sito di lancio. A circa 11 chilometri dalla base, infatti, c'è chi ha trovato quelle che sembrano essere le piastre dello scudo termico.

"I pezzi delle astronavi sono estremamente leggeri e modellabili in alcuni casi solo con il movimento delle onde", ha postato un utente su Twitter che afferma di aver trovato questi presunti pezzi. "Molti non sono identificabili se non sai cosa stai cercando, ma la schiuma ha una sua tinta distinta. Forse è leggermente ingiallita al sole."

Mentre è difficile affermare che questi siano effettivamente pezzi di Starship, numerosi siti web il giorno dopo del lancio hanno riferito che delle persone avevano già iniziato a trovare detriti dall'aspetto simile sulla stessa spiaggia. Inoltre, la stessa SpaceX ha suggerito di chiamare una hotline di recupero dedicata o mettersi in contatto via e-mail per restituire i detriti all'azienda.

Potrete vedere il post dell'utente, come sempre, in calce alla notizia. Nel frattempo, l'azienda spaziale privata di Elon Musk è in grossi guai e il lancio del prossimo veicolo spaziale orbitale potrebbe avvenire molto in ritardo finché la FAA (ente statunitense che dà il permesso dei lanci) non finirà di attuare le sue indagini sul caso, che ha attirato molte critiche.