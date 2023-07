Un pezzo di ambra grigia dal valore di 500.000 dollari è stato trovato in mare

Nel ventre di una balena spiaggiata sull'isola spagnola di La Palma, è stato scoperto un tesoro inaspettato: un enorme pezzo di "oro galleggiante". Questa sostanza preziosa, chiamata ambra grigia, è un materiale ceroso secreto dalle balene (in particolare i capodogli) quando ingeriscono materiale indigesto come i becchi dei calamari.

L'ambra grigia è utilizzata nella produzione di profumi e può essere venduta per migliaia di dollari al chilo. Il pezzo trovato nelle Isole Canarie pesava circa 9,5 chilogrammi e potrebbe essere venduto per circa 550.000 dollari.

In particolare, Antonio Fernández Rodríguez, ricercatore in salute animale presso l'Università di Las Palmas, stava esaminando la carcassa della balena spiaggiata per cercare di capire come fosse morta quando ha trovato qualcosa bloccato nell'intestino della balena. L'ambra grigia sembrava aver rotto l'intestino della balena, causandone la morte e il successivo spiaggiamento.

Solo dall'1% al 5% dei capodogli sono trovati con ambra grigia, una secrezione del dotto biliare che riveste oggetti indigestibili che l'animale ha mangiato. Normalmente questi mammiferi marini rigurgitano queste "cose immangiabili" ma, quando non lo fanno, l'ambra grigia aiuta a proteggere gli organi della balena dal materiale appuntito.

La (rara) sostanza viene usata dai profumieri da centinaia di anni perché può aiutare un profumo a aderire alla pelle di una persona e, poiché viene trovata di raro, è facile capire il prezzo folle del tesoro dei mari.