Il pezzo di asteroide preso da Hayabusa 2 sta tornando sulla Terra: ecco quando arriverà

Il veicolo spaziale giapponese Hayabusa 2, partito dall'asteroide Ryugu poco meno di un anno fa, sta tornando verso il nostro pianeta per consegnarci un campione davvero molto importante: un pezzo di asteroide che potrebbe fornirci indizi sui primi giorni del nostro Sistema Solare.

Il 6 dicembre 2020, infatti, il contenitore con il campione atterrerà in Australia (qui il video del bombardamento). "Speriamo di trovare indizi sull'origine della vita sulla Terra analizzando i dettagli dei materiali organici riportati da Hayabusa 2", afferma Makoto Yoshikawa, responsabile della missione del progetto Hayabusa 2.

La navicella lascerà cadere la capsula con i campioni da una distanza di circa 220.000 km dalla Terra. Il contenitore è piuttosto piccolo, con solo circa 40 cm di diametro. Uno scudo termico proteggerà la capsula durante il suo tuffo infuocato nella nostra atmosfera e permetterà al prezioso contenuto all'interno di non subire dei danni.

Arrivata a circa 9 chilometri di altezza dal suolo, la capsula aprirà il suo paracadute per attuare un atterraggio morbido. Radar, droni ed elicotteri saranno pronti ad assistere alla ricerca e al recupero. Si attendeva questo ritorno da ben 6 anni: la missione Hayabusa 2 è stata lanciata a dicembre 2014 e il veicolo è arrivato vicino all'asteroide Ryugu a metà 2018.

Non è la fine del viaggio per il coraggioso veicolo spaziale, poiché dopo averci consegnato i campioni dell'asteroide, si dirigerà verso un'altra pietra cosmica lontana chiamata 1998KY26, con un viaggio previsto per 10 anni.