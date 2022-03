Pezzo di ghiaccio grande come Roma si stacca in Antartide: perché bisogna preoccuparsi?

Le brutte notizie relative allo stato dell’Antartide continuano a giungerci, purtroppo, grazie al lavoro continuo degli esperti: dopo avere compreso come il ghiaccio marino antartico sia ai minimi storici, scopriamo anche che un enorme pezzo di ghiaccio grande come Roma è crollato nell’oceano. Gli scienziati si preoccupano per il futuro.

Come ripreso da Live Science, tra il 14 e il 16 marzo 2022 la piattaforma Glenzer Conger situata nell’Antartide orientale si è staccata improvvisamente dal ghiacciaio, molto probabilmente a causa del periodo di temperature insolitamente elevate nella regione: in questa, infatti, la struttura di ricerca Concordia Station avrebbe registrato temperature pari a -11,8 °C, 40 gradi in più rispetto alla media stagionale. Considerato che gran parte del calore potrebbe essere stato assorbito dall’acqua, viene naturale pensare che si tratti della causa principale del crollo.

Ma cosa significa questo, esattamente? Sul breve termine, questo evento non dovrebbe portare a eventi significativi. Tuttavia, come in tanti altri casi, si pensa sul lungo termine: il crollo di Glenzer Conger costituisce l’inizio di un trend negativo? Secondo gli scienziati, sì: il glaciologo Peter Neff ha spiegato che le piattaforme di ghiaccio fungono da cuscinetto per proteggere i ghiacciai antartici dallo scioglimento, poiché isolano quei ghiacciai dall'acqua calda del mare; pertanto, in caso di scioglimento si teme un rapido innalzamento del livello del mare nei prossimi decenni. Ancora una volta, suona l’allarme tra i ricercatori a dimostrare la necessità di combattere il cambiamento climatico il prima possibile.

Nel mentre, sapevate che nell’antichità un enorme muro di ghiaccio impediva l’accesso alle Americhe?