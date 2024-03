Hai questo pezzo LEGO a casa? È rarissimo e vale una fortuna

In Pennsylvania è stato da poco venduto un rarissimo pezzo LEGO ad una cifra spropositata. È arrivato il momento di controllare nella tua amata collezione.

Questa volta non parliamo della ricostruzione di piazza San Marco con 170.000 mattoncini, ma di un pezzo realmente incredibile. Si tratta in particolare di una piccola maschera di Kanohi Hau, proveniente dalla collezione Bionicle di LEGO, ormai fuori produzione. Ma cosa lo rende così speciale?

Parliamo di una maschera in oro 14 carati prodotta in soli 30 esemplari e sono state rilasciate tutte nel lontano 2001.

"Ce ne sono stati 25 che sono stati regalati e cinque sono rimasti per le persone che effettivamente lavoravano alla Lego. Quindi 23 anni dopo, uno di questi salta fuori ed è davvero unico", afferma Chad Smith, vicepresidente dell'e-commerce per Goodwill nella Pennsylvania centro-settentrionale.

La linea Bionicle è durata solo nove anni, con un breve revival nel 2015 e nel 2016. Conosciuti per le loro intricate storie che vedevano come protagonisti i personaggi dell'isola immaginaria di Mata Nui, erano più vicini alle action figure che ai tradizionali LEGO. Le loro articolazioni sferiche consentivano ad esempio un'ampia gamma di movimenti. Le maschere, conferiscono poteri protettivi a chi le indossa e il potere della maschera dorata di Kanohi Hau è particolarmente forte.

Per quanto però possa apparire assurdo, i membri dello staff di Goodwill non conoscevano il reale valore dell’oggetto che potete osservare al seguente link.

La prima volta, la maschera è stata messa in vendita dal negozio dell’usato al prezzo di $ 14,95. Dopo pochissimo tempo, il suo valore è diventato però evidente grazie alle prime offerte degli acquirenti.

"Non sapevamo che valesse qualcosa finché la gente non ha iniziato a chiedere se potessero comprarlo per $ 1.000", dice Smith a Sarah Bloomquist di WPVI-TV. Ma quale sarebbe dunque il reale valore della maschera?

Dopo ben 48 offerte, la maschera dorata di Kanohi Hau è stata venduta per 18.101 dollari. A quanto pare, non sono utili solamente per migliorare il lavoro, ma anche per creare un discreto gruzzoletto.

Infine, considerando un mattoncino in oro massiccio da 14 carati venduto per "soli" 15.000 dollari nel 2020, si tratta probabilmente del pezzo LEGO più costoso mai venduto.

