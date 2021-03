Questo pezzo di roccia è ufficialmente più vecchio della Terra

Nel maggio dello scorso anno nel deserto dell'Algeria venne trovato un pezzo di meteorite chiamato Erg Chech 002; oltre a essere il più antico mai trovato, è anche un pezzo di roccia più antico dell'età della Terra. Potrebbe essere, infatti, un pezzo di un protopianeta.

Con un peso di 32 chilogrammi, la roccia cosmica è stata fin da subito classificata come un'acondrite, un meteorite fatto di quello che sembra essere materiale vulcanico, originato su un corpo che ha subito una fusione interna per differenziare il nucleo dalla crosta. Per questo motivo potrebbe essersi creato all'interno di un protopianeta, uno degli stadi intermedi della formazione planetaria.

Il decadimento radioattivo degli isotopi di alluminio e magnesio suggerisce che la roccia si sia formata 4.565 miliardi di anni fa. Per farvi capire, la Terra ha 4,54 miliardi di anni. "Questo meteorite è la più antica roccia magmatica analizzata fino ad oggi e fa luce sulla formazione delle croste primordiali che coprivano i protopianeti più antichi", hanno scritto i ricercatori nel loro articolo pubblicato sulla rivista PNAS.

Quando gli esperti hanno confrontato le caratteristiche spettrali di Erg Chech 002, ovvero il modo con cui interagisce con la luce con le caratteristiche spettrali degli asteroidi, non è stato possibile trovare nulla nel Sistema Solare che corrispondesse al meteorite. Insomma, questa pietra cosmica apre le porte a nuovi e interessanti studi futuri per capire l'evoluzione del nostro Sistema.