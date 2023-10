'Ancora con il pezzotto?' parte la nuova campagna anti IPTV, i dati: fenomeno in crescita

A pochi giorni dall’operazione anti-IPTV e pezzotto, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del Governo ha annunciato il via alla nuova campagna d’informazione che vuole scoraggiare l’uso dei servizi illegali per la visione dei contenuti. Il protagonista dello spot è Bobo Vieri.

Nello spot, che può essere visualizzato direttamente attraverso questo indirizzo, si vede l’ex attaccante della Nazionale sgridare un utente che guarda le partite illegalmente, e pronunciare la frase “ancora con il pezzotto?”.

Lo spot invita gli utenti ad affidarsi alle piattaforme legali per visualizzare le partite dei loro sport preferiti, e pone l’accento anche sui danni che apporta questo fenomeno al sistema Italia.

“La pirateria digitale si nutre della scarsa consapevolezza dei cittadini che non hanno piena coscienza dei danni enormi provocati da questa attività illegale. E’ un reato che mette a rischio migliaia di posto di lavoro, viola il diritto di proprietà intellettuale e vanifica lo sforzo creativo nei settori giornalistico, sportivo, cinematografico, delle pubblicazioni, dei software, della musica” afferma il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini.

Nel ricordare che la nuova legge approvata dal Parlamento permette alle autorità di comminare multe salate anche ai danni degli utenti finali, oltre che a coloro che gestiscono il traffico e le centrali.

Gli ultimi dati dell’Osservatorio Fapav osservano che - purtroppo - il fenomeno è in crescita e nel 2022 i danni al Sistema Paese Italia sono stati pari a 1,7 miliardi di Euro a cui si aggiunge un impatto negativo di 716 milioni di Euro sul Pil e di 319 milioni di Euro sulle entrate fiscali dello stato. La perdita di posti di lavoro è stata di 10mila unità nello stesso periodo, secondo le indagini.