Pfizer è al lavoro sulla prima pillola per trattare la COVID-19

La pandemia da coronavirus continua ancora a mietere migliaia di vittime ogni giorno nel mondo, nonostante molti paesi abbiano già avviato le proprie campagne vaccinali. Attualmente, infatti, non esiste una cura specifica e, chi presenta sintomi gravi, viene ossigenato e supportato fin quando il sistema immunitario riesce a vincere l'infezione.

Da questo punto di vista Pfizer, l'azienda dietro al vaccino, è già al lavoro per la creazione - in uno studio clinico di Fase 1 - sulla prima pillola progettata per trattare l'infezione da COVID-19. L'obiettivo è puntare a un'enzima specifico che il virus ha bisogno di replicare all'interno delle cellule ospiti, così da combattere l'infezione non appena questa si presenta la prima volta.

"Affrontare la pandemia da COVID-19 richiede sia la prevenzione tramite vaccino che un trattamento mirato per coloro che contraggono il virus. Dato il modo in cui SARS-CoV-2 sta mutando e il continuo impatto globale di COVID-19, sembra probabile che sarà fondamentale avere accesso alle opzioni terapeutiche sia ora che oltre la pandemia", afferma Mikael Dolsten, President of research & development-Medical di Pfizer.

La pillola, chiamata PF-07321332, potrebbe evitare che i pazienti siano ospedalizzati o messi in terapia intensiva. In poche parole il farmaco è un inibitore della proteasi, che impedisce direttamente la produzione di particelle virali all'interno di un ospite. Se il virus non è in grado di replicarsi in modo affidabile in numeri elevati, impedisce all'infezione di prendere piede e causare danni.

Trattamenti simili sono già utilizzati nel trattamento dell'HIV e dell'epatite C, ma nonostante si siano dimostrati efficaci nel combattere la COVID-19 e altri coronavirus negli esperimenti di colture cellulari, non hanno ancora dimostrato di essere sicuri ed efficaci negli esseri umani. La sperimentazione di fase 1 (con 60 persone) si concluderà il 25 maggio. Staremo a vedere cosa succederà.