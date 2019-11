Phil Schiller: i Chromebook sono poco utili a scuola e non ispirano i ragazzi

Il responsabile della divisione marketing di Apple, Phil Schiller, parlando con CNET a ridosso del lancio del MacBook Pro da 16 pollici, ha affermato che gli iPad sono lo "strumento perfetto per i bambini che vogliono imparare", al contrario dei Chromebook.

Schiller si è spinto oltre e, con una dichiarazione che sicuramente farà discutere, ha dichiarato che i bambini che usano i Chromebook "non avranno successo".

Secondo il dirigente della casa di Cupertino "i ragazzi si sentono coinvolti in aula se utilizzano la tecnologia, perchè è in grado di ispirarli. E' però necessario avere degli strumenti all'avanguardia per permettere loro di raggiungere i migliori risultati possibili. I Chromebook non fanno nulla di tutto ciò, e sono entrati nelle classi perchè sono strumenti di verifica economici. Se si desidera utilizzarli solo per valutare gli alunni probabilmente sono sufficienti, ma i ragazzi così non avranno mai successo".

Successivamente Schiller ha ripreso la discussione su Twitter, su cui ha sottolineato che Apple fornisce anche contenuti e strumenti aggiuntivi per gli alunni, progettati per liberare tutte le loro potenzialità.

Non è la prima volta che Apple si sofferma sul comparto dell'istruzione per i propri prodotti, ma la penetrazione nel mercato scolastico è frenata dai prezzi elevati che spesso trattengono molti istituti dall'acquistarli.