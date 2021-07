Philip Morris non vuole più vendere sigarette ne Regno Unito

Potrebbe sembrare un controsenso, ma una delle più grandi compagnie dell'industria del tabacco ha deciso di fermare le vendite di sigarette nel Regno Unito. Non si tratta di auto-sabotaggio, ma di una mossa atta per vendere le alternative delle sigarette (come, ad esempio, l'IQOS).

"Voglio consentire a questa azienda di abbandonare il fumo", ha dichiarato di recente al Mail on Sunday l'amministratore delegato di Philip Morris International, Jacek Olczak. "Penso che nel Regno Unito, tra dieci anni al massimo, si possa risolvere completamente il problema del fumo". Anche al di fuori dell'isola la compagnia ha deciso di creare un "futuro senza fumo".

Il loro obiettivo, infatti, è quello di muoversi verso alternative "meno dannose" e "prodotti a rischio ridotto", come le sigarette elettroniche. C'è anche da dire che questa scelta è stata veicolata dalla sempre più pressante regolamentazione per ridurre la pubblicità e la vendita del tabacco, che da decenni continua ad aumentare.

Documenti interni trapelati hanno dimostrato che i big del tabacco stanno tentando di promuovere l'idea di un "futuro senza fumo" al fine di rafforzare la loro immagine pubblica e legittimare la loro posizione nel dibattito normativo sulle sigarette elettroniche e sui prodotti del tabacco riscaldati. Non è neanche certo che questi prodotti siano meno dannosi, poiché questi studi sono stati ampiamente finanziati dall'industria del tabacco.

Attualmente, le autorità sanitarie si trovano in un "limbo" e non hanno ancora messo parola sulla questione. Tuttavia, in futuro, dovranno sicuramente intervenire. Nel frattempo, un mondo senza sigarette sarà sicuramente un mondo migliore (da tutti i punti di vista).