Philips, arrivano tre nuovi monitor da gaming da 27 pollici della linea M3000

Philips dà oggi il benvenuto a tre new entry della gamma di monitor per il PC gaming, della serie M3000: il 27M1N3200VA (27" / 68,5 cm), 27M1N3200VS (27" / 68,5 cm) e 27M1N3200ZA (27" / 68,5 cm).

La gamma M3000 è progettata per offrire ai videogiocatori prestazioni eccellenti, ed anche questi tre nuovi modelli rispecchiano a pieno questa vision e si prefissano l'obiettivo di soddisfare le esigenze e le aspettative dei videogiocatori di tutto il mondo.

Caratterizzati da un nuovo supporto con texture metallica, che conferisce ai monitor un look minimalista che si abbina a qualsiasi ambiente, i tre monitor forniscono un refresh rate di 165Hz per il PC gaming ed 1 millisecondo di tempo di risposta. Su console, possono raggiungere una frequenza di aggiornamento di 120Hz con risoluzione FHD. Grazie al basso input lag, viene ridotto il ritardo dispositivo/monitor, migliorando l'esperienza da gaming nei giochi competitivi ad alto ritmo.

Presente anche un OSD ad accesso rapido messo a punto per i giocatori. l Philips 27M1N3200ZA è dotato di tecnologia IPS LED wide view per la precisione delle immagini e dei colori, mentre il 27M1N3200VA e il 27M1N3200VS sono dotati di display VA. La risoluzione su tutti e tre è di 16;) Full HD con tecnologia Ultra-Wide-Color per uno spettro più ampio ed immagini vivide e brillanti, a cui si aggiunge lo SmartContrast per ricchi dettagli neri.

I 27M1N3200VS e 27M1N3200VA sono disponibili da Febbraio 2022 al prezzo consigliato di 269 e 279 Euro. Il Philips 27M1N3200ZA sarà disponibile da Marzo 2022 al prezzo di 299 Euro.

Di recente, Philips ha annunciato che i suoi TV passeranno a Google TV. Dal fronte dei monitor, qualche mese fa Philips ha presentato i Monitor Momentum Designed for Xbox.