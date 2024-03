Philips Auricolari Bluetooth con Microfono Wireless ad un PREZZO MAI VISTO

Philips sconta i suoi auricolari Bluetooth in Ear di quasi il 20% in occasione delle offerte di primavera Amazon, con un prezzo mai visto prima d'ora e destinato a durare solamente per pochissime ore.

Auricolari Philips Bluetooth in offertaLo sconto è pari al 17% sul prezzo di listino, gli auricolari sono disponibili in vari colori tra cui bianco, nero e anche in brillante e inedito verde. Gli auricolari wireless di Philips si adattano alla forma dell'orecchio ed i tre morbidi cuscinetti in silicone creano un isolamento perfetto assicurando un suono sempre chiaro e bassi perfettamente bilanciati.

Gli auricolari sono compatibili con tutti i dispositivi Bluetooth, la batteria integrata garantisce oltre 18 ore di riproduzione, con una sola ricarica è possibile avere autonomia per sei ore mentre la mentre la custodia di ricarica assicura ulteriori 12 ore di ascolto. Oltre alla custodia di ricarica la confezione include un cavo USB-C, padiglioni in silicone di tre dimensioni diverse. Grazie all'applicazione Philips Headphones App è possibile gestire la cancellazione del rumore.

Vi ricordiamo che è possibile ottenere un ulteriore risparmio grazie alle spedizioni gratis, dedicate ai soli utenti abbonati al servizio Prime: a tal proposito, vi suggeriamo di usufruire della spedizione gratis con l'iscrizione ad Amazon Prime gratis per 30 giorni, se siete studenti potete approfittare di una promo ancora più vantaggiosa visto che potete iscrivervi gratis per 90 giorni ad Amazon Prime.