Philips Evnia 42M2N8900 disponibile in Italia: 1699 Euro per il nuovo monitor OLED

Philips annuncia oggi il lancio in Italia del monitor Phliips Evnia 42M2N8900, la new entry della serie Evnia 8000 che sfoggia caratteristiche uniche per i videogiocatori.

Al suo interno troviamo un display OLED da 42 pollici a 10 bit reali che offrono sfumature di colore più uniformi, contrasto netto, frequenza di aggiornamento a 138Hz, GTG a 0,1ms, DTS per un suono migliore e risoluzione UltraClear 4K UHD.

A circondare il monitor delle cornici sottili su quattro lati, KVM per la gestione di configurazione a due PC, porta uSB-C per supporto regolabine in altezza e retroilluminazione Ambiglow. Philips spiega che la speranza è di offrire qualcosa di nuovo e più inclusivo al mercato con questo nuovo monitor e le sue caratteristiche.

“Sono entusiasta di annunciare l’uscita del nuovo modello Philips Evnia. Speriamo che questo prodotto vi stupisca!” ha dichiarato Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead di Philips Monitors and IT Accessories. “Oltre all’incredibile velocità di gioco, questo prodotto offre immagini ineguagliabili. Grazie alla nuova tecnologia OLED, i giocatori possono sperimentare colori brillanti e un contrasto impressionante”.

Il monitor è disponibile al prezzo di 1699 Euro e tutte le informazioni possono essere trovate sul sito di Philips Evnia. Dopo Giugno 2023 arriveranno nei negozi anche gli accessori realizzati ad hoc per ampliare l’esperienza Evnia.