Philips Evnia: in arrivo una valanga di accessori, tra mouse, tastiere e cuffie

Dopo avervi parlato dei nuovi monitor da gaming Philips Evnia, ci soffermiamo ora sugli altri accessori del sub-brand della multinazionale olandese pensato per i videogiocatori più incalliti e i player dei principali esports. Tra questi dispositivi troviamo ben tre serie di cuffie, smartphone e tastiere.

Prima di addentrarci tra i prodotti annunciati, tutti in arrivo tra fine 2022 e la prima metà del 2023, è bene spiegare il naming adottato da Philips Evnia per i propri accessori. La compagnia ha infatti optato per tre linee diverse di accessori, ciascuna numerata con cifre diverse. Nello specifico, la linea 3000 sarà quella entry-level, la linea 5000 sarà composta da prodotti di fascia media e la linea 7000-8000 sarà destinata al comparto high-end.

Per il momento, Philips non ha presentato un prodotto per ogni tipologia e per ogni fascia, ma si è limitata a due tastiere, due mouse, due headset e un mouse pad. Nello specifico, i prodotti annunciati sono i seguenti:

Le tastiere SPK8508 e SPK8708

I mouse SPK9508 e SPK9708

Gli headset TAG5208 e TAG7208

Il mousepad SPL7508

Al momento, sfortunatamente, non abbiamo ulteriori informazioni circa le specifiche tecniche e il prezzo degli accessori, ma aggiorneremo questa notizia non appena Philips diffonderà altri dettagli.

Xeni Bairatari, Global Marketing Leader e Senior Brand Manager di MMD Monitors & Display, ha spiegato che "Evnia, come spiega il suo nome [letteralmente, "mente sana" o "pensiero intelligente" in greco; ndr], incoraggia i giocatori a esprimere sé stessi nella maniera più genuina possibile durante le sessioni di gioco, riconnettendosi l'obiettivo originale del gaming". Per saperne di più, comunque, vi rinviamo all'annuncio del brand Evnia da parte di Philips.