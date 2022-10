Philips Evnia, ecco il primo monitor da gaming con risoluzione QHD e refresh a 165 Hz

Philips ha appena lanciato il brand Evnia, pensato per il gaming di alto livello e per l'esport. Nella cornice della presentazione del brand, ovviamente, la multinazionale olandese ha anche annunciato i primi prodotti del marchio Evnia, ovvero il monitor 34M2C7600MV e una serie di accessori come cuffie, mouse e tastiere.

Tralasciando per un attimo gli accessori, a cui sarà dedicata una notizia a parte, concentriamoci ora sul monitor curvo Philips Evnia 34M2C7600MV da 34". Si tratta di un display con risoluzione Quad HD da 3440 x 1440 pixel, HDR 1.400 e retroilluminazione mini-LED a 1.152 zone, che mira a garantire un controllo totale sull'illuminazione, le ombre e il contrasto delle figure a schermo, con lo scopo di garantire la massima immersione possibile nelle sessioni di gioco.

Per questo stesso fine, Philips ha implementato anche un refresh rate a 165 Hz e la tecnologia Ambiglow, che utilizza delle luci LED montate direttamente sul retro del monitor per "proiettare" i colori presenti sullo schermo nello spazio circostante. Completano le caratteristiche tecniche del monitor una latenza ultra-bassa e il supporto per l'Adaptive Sync.

Il Philips Evnia 34M2C7600MV sarà disponibile in Italia dal mese di dicembre, al prezzo consigliato di 2.069 Euro: per saperne di più comunque, potete recarvi sul sito ufficiale del brand Evnia di Philips.

Dopo l'Evnia 34M2C7600MV, inoltre, la multinazionale olandese metterà in commercio altri tre monitor della linea Evnia, ovvero:

Philips Evnia 42M2N8900, un display OLED piatto da 42" , che sarà venduto al prezzo di 1.959 Euro

, che sarà venduto al prezzo di 1.959 Euro Philips Evnia 34M2C8600, un monitor QD OLED curvo da 34", in commercio al prezzo di 1.859 Euro

Philips Evnia 27M2C5500W, schermo VA curvo da 27", in vendita al costo di 579 Euro

Mentre Evnia 34M2C7600MV verrà venduto a partire dal mese di dicembre 2022, però, gli altri tre monitor si faranno attendere fino al 2023, con un'uscita fissata al più tardi entro il prossimo giugno.