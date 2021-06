Philips Hue, l'app per smartphone si aggiorna: quante novità!

L’applicazione Philips Hue per la domotica ha ricevuto un importante aggiornamento che introduce non solo diverse novità lato funzionalità ma anche un’interfaccia grafica “ricostruita da zero” per migliorare notevolmente l’esperienza d’uso: vediamo cos’è cambiato nel dettaglio.

Uno dei cambiamenti più grandi, come ripreso anche dai colleghi di Engadget, riguarda l'accesso più rapido ai controlli delle stanze: con l’ultimo update toccare una stanza o una zona farà sì che l'app presenti una griglia di tutte le luci disponibili e tutte le scene preimpostate, così da trovarle subito senza perdere tempo cercando tra varie schede. Così facendo, ora sarà possibile anche aggiungere nuove luci alla scheda Stanza e configurarle rapidamente.

Inoltre, si segnala la sostituzione della sezione Routine con la scheda Automazioni, la quale offre opzioni più avanzate per personalizzare il comportamento delle luci smart in diversi momenti della giornata o a seconda di condizioni specifiche impostate dallo stesso utente. Tra queste, per esempio, può esserci il rientro a casa.

L’aggiornamento dell’app Philips Hue è stato lanciato oggi sia su dispositivi Android che iOS, quindi su Google Play Store e anche su App Store. Ci si deve aspettare, comunque, un nuovo aggiornamento entro la fine di questa estate per introdurre maggiore dinamicità alle scene.

