Philips Hue White and Color e microSD da 256gb in offerta su Amazon

Torna, nell'ultimo lunedì di Gennaio, il nostro appuntamento quotidiano con le migliori offerte d'informatica ed elettronica proposte da Amazon Italia ai propri clienti. Per quest'oggi abbiamo scelto un pacchetto di lampadine intelligenti targate Philips ed una microSD Toshiba

Partendo proprio da quest'ultima, si tratta di una scheda di memoria microSDXC Toshiba da 256 gigabyte, di Classe 10 - U1 con velocità di lettura e scrittura di 100 MB/s, che può essere portato a casa a 52,90 Euro, un prezzo significativo più basso rispetto ai precedenti 98 euro richiesti dal gigante degli e-commerce.

Molto interessante l'offerta sul pacchetto di lampadine WiFi Philips White and Color Ambiance, il cui starter kit che contiene due lampadine E27 ed un bridge (che è necessario per gli altoparlanti intelligenti come l'Echo ed Echo Dot in cui non è integrato) passa da 149,95 Euro a 74,99 Euro. Particolarità delle lampadine è rappresentato dal fatto che possono essere controllate con la voce tramite Google Assistant ed Alexa, e consentono di giocare coi colori e sincronizzare con la musica e la TV. Il produttore garantisce fino a 25.000 ore di illuminazione con 16 milioni di colore (luce bianca, colore bianco caldo a bianco freddo). Le dimensioni sono A19 E27. Non sappiamo fino a quando sarà disponibile l'offerta.