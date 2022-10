Philips lancia il brand Evnia, tra Esport e gaming: cuffie, monitor e non solo

È nella splendida cornice di Parigi (Francia) che Philips ha deciso di tenere un evento dal sapore globale nella serata del 20 ottobre 2022. Ebbene, nel corso di quest'ultimo è stato svelato il nuovo brand Evnia, che mira al mondo Esport e gaming. Di mezzo ci sono cuffie, monitor e molto altro.

In seguito a una contestualizzazione relativa a quanto è cresciuto di recente il mondo del gaming, la conferenza è entrata nel vivo quando Philips ha svelato il nome Evnia, il cui significato si riassume nel "mostrare interesse a proteggere qualcuno/qualcosa". La direzione del brand è dunque chiara: si punta a un gaming inclusivo, che si discosta anche a livello di design dagli stereotipi. Non a caso, sul palco della conferenza sono salite personalità del calibro di Sylvia Gathoni, aka QueenArrow, Esporter keniana.

Evnia mira a far incarnare i suoi valori ai prodotti che giungeranno nelle mani dei consumatori. A tal proposito, in quel di Parigi sono state ufficializzate le serie 3000, 5000 e 7000-8000. Queste ultime comprendono mouse, tastiere, cuffie e monitor. Ad attirare particolarmente l'attenzione sembra essere il monitor 34M2C8600, un QD-OLED HDR True Black 400 a 175Hz con risoluzione WQHD. Altri modelli mostrati sul palco sono quelli 42M2N8900 (OLED, UHD 4K, 138Hz, low input lag, HDMI 2.1) e 34M2C7600MV (MiniLED, VESA, HDR1400, WQHD, refresh rate di 165Hz). A livello generale, questi monitor dispongono di Ambiglow a livello di illuminazione.

Insomma, Philips ha effettuato parecchi annunci in quel di Parigi e quelli indicati in questa sede sono chiaramente solamente degli esempi (a breve approfondiremo alcuni modelli singolarmente su queste pagine). Quel che è certo è che il brand sta partendo con un buon numero di prodotti: le foto presenti in calce alla notizia possono fornirvi qualche dettaglio in più. Per maggiori dettagli, potreste inoltre voler dare un'occhiata al portale ufficiale di Philips Evnia.