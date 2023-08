Philips lancia in Italia il nuovo monitor Evnia 49M2C8900 QD-OLED

A pochi mesi dall’arrivo in Italia del Philips Evnia 42M2N8900, il marchio asiatico annuncia oggi la disponibilità nel nostro paese di un nuovo modello della linea premium: il Philips Evnia 49M2C8900.

Siamo di fronte ad un monitor progettato per i gamer, che però fa della versalità il suo punto forte. Al centro troviamo un display QD OLED con frequenza di aggiornamento di 240 Hz che garantisce un’esperienza da gaming veloce e pulita. A ciò si aggiunge la certificazione Vesa ClearMR 13000 per un gioco sicuro e privo di sbavature, oltre che il DTS Sound con uscita a 30W per audio eccezionale e la funzione Ambiglow.

L’esperienza immersiva offerta da Philips Evnia 49M2C8900 è garantita da una curvatura a 1800R, oltre che dal pannello QD OLED con risoluzione DQHD, True 10-bit color gamut e luminosità di 450 nit. Il monitor però dispone anche della certificazione DisplayHDR True Black 400 che offre una qualità visiva di prim’ordine e la certificazione Vesa ClearMR 13000.

Tra le altre caratteristiche troviamo lo switch integrato KVM MultiClient, il supporto VESA, la Compact Ergo Base e la modalità Low Blue.

Il Philips Evnia 49M2C8900 sarà disponibile da metà settembre al prezzo di 1899 Euro. Maggiori informazioni sulla data precisa di lancio arriveranno successivamente.