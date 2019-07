Philips ha lanciato la nuova gamma di TV 4K LCD sul mercato europeo

TP Vision ha lanciato la gamma di TV Philips LCD per il 2019 anche sul mercato europeo. La maggior parte dei dispositivi è equipaggiata con sistema operativo Android ma molti dei modelli più convenienti utilizzano la piattaforma Saphi propria dell’azienda olandese.

I modelli disponibili variano dai 24 ai 75 pollici ed entro la fine dell’anno la società ha intenzione di aggiungere anche i nuovi pannelli OLED.

Una delle feature caratteristiche di Philips è il sistema di illuminazione dinamica “Ambilight” - presente anche sui nuovi TV - che va ad integrarsi con i dispositivi Hue così da rendere l’esperienza visiva “allargata” a tutto l’ambiente intorno al display.

Per il modello di punta (PUS9104) Philips ha stretto una collaborazione con Georg Jensen mentre la serie PUS8004 è dotata delle soundbar Bowers & Wilkins.

La compagnia ha introdotto il supporto per il Dolby Vision e il Dolby Atmos e fornirà la piena compatibilità con i formati HDR premium: se questi display siano effettivamente attrezzati per una buona resa dell’HDR è però tutto da verificare in quanto mancano sistemi di local dimming in full array, caratteristica che sarà disponibile a fine anno sulla gamma OLED.

Per lanciare la nuova line-up Philips punterà molto su “The One”, un modello pensato per il mercato consumer e dotato di tutte le caratteristiche ritenute “essenziali” dall’azienda.