Philips, la linea di TV OLED+ si amplia con quattro nuovi modelli

Philips annuncia oggi una serie di novità per la gamma di TV Premium OLED+, che si amplia con quattro nuovi modelli: l'OLED+ 986 da 65 pollici e l'OLED+963 da 48, 55 e 65 pollici. Entrambi i modelli sono basati sulla quinta generazione del processore P5 Ai Intelligent Dual Picture.

Philips ha ovviamente anche puntato sul comparto audio grazie al sistema audio multi-speaker targato Bowers & Wilkins potenziato con la tecnologia personalizzata Tweeter-on-Top, i coni Continuum ed i driver Dolby Atmos Elevation. Garantita anche la compatibilità con i principali standard HDR, inclusi HDR10+, HDR10, HLG e Dolby Vision.

Come anche altri modelli di TV Philips, anche su questi troviamo l'Ambilight integrato su quattro lati per offrire un'esperienza cinematografica e di gaming coinvolgente, mentre il comparto gaming è garantito dalle funzionalità HDMI 2.1 con VRR & Low Latency, oltre alla Fast Motion Clarity Mode.

La funzione Fast Motion Clarity è in grado di offrire una teansizione ultra realistica e fluida evitando lo sfarfallio di campo operando a 100Hz al posto dei più comuni 50Hz. Il Processore P5 Intelligent Dual Picture di quinta generazione invece include una tecnologia anti burn-in che utilizza la funzione di rilevamento dei loghi per monitorare una griglia di 32.400 zone per rilevare i contenuti statici e ridurre l'intensità delle emissioni luminose locali: in questo modo si evita il burn-in senza compromettere lo schermo.

A ciò si aggiunge anche la funzione Calman Ready per una calibrazione di livello professionale.

Philips OLED+936 sarà disponibile dal quarto trimestre 2021 rispettivamente ai prezzi consigliati al pubblico di 1.999 euro (48” OLED+936), 2.499 euro (55” OLED+936), 3.499 euro (65” OLED+936), mentre l'OLED+986 da 65 pollici costerà 3.999 Euro.