Philips OLED903: 1000 nit, Ambilight e soundbar Dolby Atmos per il nuovo TV 4K e HDR

Philips è ancora oggi molto conosciuta per i suoi TV, merito soprattutto della tecnologia proprietaria Ambilight, che grazie a dei LED posti sul retro della scocca espande il campo visivo dello spettatore.

Nelle scorse ore, l’azienda ha presentato un nuovo TV, l'OLED903, di cui mancano ancora molte specifiche tecniche ma che sembra possedere caratteristiche decisamente interessanti. Prima di parlare del TV vero e proprio, diamo uno sguardo alla sezione audio, che punta tutto su una soundbar Bower & Wilkins, inclusa nel prezzo e posizionata davanti allo schermo. Questa è dotata di due tweeter in titanio, due midrange e ben due subwoofer, che generano un suono 2.1 compatibile con lo standard Dolby Atmos.

Per quanto riguarda il pannello, questo sfrutta la tecnologia OLED e, secondo Philips, sarebbe in grado di generare una luminosità di picco di ben 1000 nit. Un valore normale per i TV LCD di fascia media, dotati di retroilluminazione LED, ma che sugli OLED non si era mai visto prima. Il dato andrà verificato nella pratica, ma se Philips è riuscita a creare un pannello così luminoso, allora potremmo essere davanti a un record per la categoria. Il TV è compatibile ovviamente con gli standard 4K e HDR, nello specifico HDR10+ e HLG, anche se manca il Dolby Vision. Il sistema Ambilight è disponibile su tre lati, ma non si sa altro sull’implementazione di questa tecnologia. Il sistema operativo sarà invece Android TV 7, anche se l’aggiornamento ad Android 8 è in lavorazione. Maggiori dettagli saranno disponibili durante il prossimo IFA di Berlino.