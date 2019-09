Philips presenta due nuovi televisori OLED+ con processore P5

Evento anche per Philips all'IFA di Berlino. La multinazionale olandese ha infatti presentato due nuovi televisori OLED di punta nel corso del keynote tenuto questa mattina alla fiera teutonica.

I due nuovi OLED+ sono il 989 da 65 pollici ed il 934 da 55 o 65 pollici, e si basano sul processore d'imaging P5 proprietario di terza generazione, che promette prestazioni migliori rispetto al predecessore con supporto all'HDR10 ed HDR10+.

Confermata anche l'integrazione del Dolby Atmos, e Google Assistant, grazie ad Android TV. Come sistema operativo infatti troviamo Android 9 Pie, che supporta anche Alexa.

I televisori includono anche la tecnologia Ambilight a quattro zone nel 989+ ed a tre negli altri modelli.

I due TV condividono il sistema di altoparlanti progettato in collaborazione con Bowers & Wilkins. Il 984 è dotato di altoparlanti da 4 pollici montati sul lato sinistro, destro ed al centro per i medi e bassi, ma ovviamente è anche presente un subwoofer. Il 934 ha quattro diver di fascia media da 30 mm, due tweeter in titanio da 19mm ed un subwoofer centrale da 80mm.

Quest'ultimo è anche il primo TV di Philips a supportare il Dolby Atmos 2.1.2, con due altoparlanti Dolby Atmos da 50mm posizionati nella parte superiore per fornire una migliore resa audio.

Entrambi i modelli saranno in vendita da Settembre a 5.499 euro (65OLED984), 3.799 euro (65OLED934) e 2.699 euro (55OLED934).