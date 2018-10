Philips presenta il monitor 4K 276E8VJSB a 10-bit da 27 pollici

MMD annuncia il nuovo monitor LCD Philips 276E8VJSB. Il nuovo display da 27" (68.6 cm) con risoluzione 4K UHD è dotato delle ultime tecnologie in grado di riprodurre immagini brillanti, definite e realistiche, da ogni angolo di visualizzazione.

Il design sottile ed elegante, così come le funzionalità pensate per il comfort dell’utente, fanno di questo monitor la scelta ideale sia per i professionisti che per gli utenti domestici.

Il Philips 276E8VJSB offre agli utenti una vasta gamma di tecnologie all'avanguardia che garantiscono una qualità dell’immagine superiore, rendendolo particolarmente adatto alla fotografia, alla visione di film, alla navigazione web e a ogni applicazione professionale che richieda una luminosità e una precisione cromatica uniforme. La risoluzione UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) garantisce un eccellente livello di accuratezza, mentre il pannello IPS LED ad alte prestazioni offre immagini nitide e colori brillanti, che possono essere ammirate dall’ampio angolo di visualizzazione, di 178/178 gradi. Il display a 10-bit offre inoltre ampia profondità di colore, con 1.074 miliardi di colori e un'elaborazione interna a 12-bit per sfumature uniformi e dettagli perfetti.

Il display Philips 276E8VJSB è tanto potente quanto elegante. Particolarmente indicato per le configurazioni multi-display, i suoi bordi ultrasottili consentono di ridurre al minimo le distrazioni per una migliore produttività, mentre il design, davvero slim e moderno, si inserisce perfettamente in ogni tipo di arredamento.

Con un'ampia gamma di funzionalità e opzioni pensate per il comfort dell’utente, il Philips 276E8VJSB è stato progettato per rendere l'esperienza d’uso più piacevole e gratificante possibile. Le funzionalità includono la tecnologia MultiView, che permette di visualizzare due canali contemporaneamente semplificando il lavoro in multitasking; il Flicker-Free, che regola la luminosità e riduce lo sfarfallio per una visione più confortevole, oltre a un minor affaticamento della vista nell’uso prolungato; infine la modalità LowBlue per ridurre gli effetti dei raggi di luce blu. I materiali usati inoltre rispettano l’ambiente per una maggiore sostenibilità e un minor consumo di energia per alleggerire la bolletta.

Il Philips 276E8VJSB sarà disponibile a partire da metà novembre 2018 al prezzo consigliato di 299€.