Philips presenta il primo monitor al mondo progettato per Xbox: 4K, 144Hz ed HDMI 2.1

Philips annuncia oggi il lancio del primo monitor al mondo "Designed for Xbox". Si tratta del Philips Momentum Monitor<(n>, che è dedicato al gioco per console Xbox ed include anche l'HDMI 2.1, che si aggiunge ad una risoluzione 4K ed un refresh rate di 120Hz per prestazioni fluide.

Il monitor Philips Momentum Designed for Xbox sarà disponibile nel taglio da 55 pollici ed offre una bassa latenza ed un basso input lag. A ciò si aggiunge anche un comparto audio progettato dagli ingegneri di Bowers & Wilkins.

Soffermandoci però sulle specifiche da gaming, il monitor ha un refresh rate minimo di 120Hz, supporto HDR con DisplayHDR 1000, frequenza di gioco variabile ed una modalità Always Low Latency.

"Noi di Xbox cerchiamo sempre di dare ai nostri fan la possibilità di scegliere le condizioni in cui giocare ai propri giochi preferiti. Oggi, siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con Philips per la creazione dei primi monitor Designed for Xbox, dando ai fan un display unico con tecnologia e caratteristiche che forniscono l’esperienza di gioco definitiva della console per Xbox Series X|S." – ha dichiarato Matt Kesselring, Director of Xbox Hardware Partnerships.

In termini di prezzo, quello imposto dal produttore è di 1399 Euro, mentre il lancio è previsto per Agosto 2021. Philips ha precisato che altri monitor da gaming Designed for Xbox saranno annunciati nei prossimi mesi.