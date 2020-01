Philips presenta la nuova gamma di TV OLED e 4K LCD per il 2020

Dal palco dell'annuale evento di presentazione ad Amsterdam, Philips ha svelato la nuova gamma per il 2020 di TV OLED da 55 e 65 pollici, nonché le nuove TV LCD 4K della serie 8 e 9 con dimensioni che vanno dai 43 ai 65 pollici.

Tutti i nuovi televisori presenteranno la funzione più simbolica dell'azienda olandese, ovvero il sistema di illuminazione Ambilight, ormai completamente integrato alla serie di lampade intelligenti Hue. Anche quest'anno Philips manterrà la stretta alleanza con Google e tutte le TV saranno equipaggiate con sistema operativo Android, Assistente Google e Chromecast integrato.

Una delle caratteristiche chiave della nuova gamma di TV OLED Philips (OLED805 e OLED855) è il processore video P5 di quarta generazione, capace da quest'anno di sfruttare la rete neurale e sistemi di machine learning per il miglioramento automatico delle immagini: le funzionalità legate all'Intelligenza Artificiale sono state messe a punto dagli esperti di Philips e TP Vision che hanno utilizzato un database di clip per suddividere le scene visualizzate in cinque categorie differenti.

I nuovi televisore OLED ed LCD 4K di Philips saranno compatibili con tutti i formati HDR tra cui HDR10, HDR10+, HLG e Dolby Vision. Grazie alla partnership con Dolby il comparto audio godrà del supporto a Dolby Atmos tramite la porta HDMI ARC. Anche il telecomando è stato rinnovato e offre un sistema di retroilluminazione inedito.

Philips OLED805 e 855 saranno disponibili da maggio 2020, mentre il lancio della serie TV LCD verrà comunicato in seguito. La società prevede inoltre di lanciare nuovi modelli di TV nella seconda metà del 2020. Al recente CES 2020 anche Samsung e LG hanno mostrato la nuova proposta TV per il 2020.