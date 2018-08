Philips presenta la nuova linea di TV OLED con audio Bowers & Wilikins

Philips ha annunciato all'IFA di Berlino la nuova gamma di televisori OLED, che vede la collaborazione con gli esperti audio di Bowers & Wilikins. La compagnia ha svelato il nuovo OLED+ 903, progettato appositamente per migliorare i dialoghi e ridurre la distorsione audio.

L'impianto audio della TV utilizza i sistemi Bowers & Wilikins, che sono stati montati in supporti più rigidi rispetto a quelli dello scorso anno. Restano invece invariate amplificazione e potenza complessiva, da 50 watt, ma B&W hanno contribuito all'ottimizzazione degli altoparlanti della TV per fornire agli audiofili un suono più pulito.

L'OLED+ 903 però non si rivolge esclusivamente agli amanti del cinema, sebbene Philips affermi che la resa audio dei bassi sia l'ideale per dare ai film d'azione più grinta. Il suono infatti è più pulito e preciso anche per gli amanti di musica che sono soliti guardare spettacoli teatrali o concerti.

A livello di pannello vero e proprio l'OLED+ 903 è più luminoso rispetto al modello dello scorso anno (secondo i dati può raggiungere fino a 1.000 nits di picco) ed include il sistema Ambilight a tre lati.

Philips in fase di presentazione si è anche soffermata sull'HDR. Sebbene il nuovo OLED+ 903 sia compatibile anche con l'HDR10+, il produttore ha comunque voluto sottolineare come la maggior parte degli show televisivi e film disponibili sul mercato siano ancora in SDR, ecco perchè ha incluso nel televisore la tecnologia Perfect Natural Reality che attraverso un algoritmo gestisce in contenuti in SDR come se fossero in HDR.

Il televisore è basato su Android Nougat, ma sarà aggiornato ad Oreo con tanto di supporto per Google Assistant ed Amazon Alexa.

L'arrivo nei negozi è previsto ad Ottobre nelle varianti da 55 e 65 pollici, a prezzi ancora non noti.