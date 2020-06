Philips presenta i nuovi monitor da gaming UHD 4K a 120Hz

Philips ha svelato due nuovi monitor Momentum, uno dei quali è caratterizzato da una collaborazione con Bowers e Wilkins, progettati per il gaming. Il primo porta il numero di modello 558M1RY e con i suoi 55 pollici è il più grande monitor per console gaming. Il secondo invece è il 278M1R e con una diagonale da 27 pollici è pensato per gli esport.

Partendo dal 558M1RY, si tratta di un monitor da 55 pollici con schermo Ambiglow su tre lati, con risoluzione UHD UltraClear 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e DisplayHDR 1000. Gli utenti saranno in grado di regolare l'HDR sulla base delle loro preferenze attraverso le modalità HDR Game, HDR Movie, HDR Photo ed una HDR personalizzata per i più esperti. Il contrasto statico di 4000:1 rende i giochi, film e programmi tv visibili con neri profondi e colori precisi, mentre la frequenza di aggiornamento a 60/128Hz e l'AMD FreeSync renderanno le sessioni di gioco più fluide.

Il monitor è include anche un altoparlante progettato da Bowers & Wilkins, con soundbar integrata nel monitor che ha una potenza di output di 40W totali, 21 Channel Sound System, DTS Sound ed una risposta in frequenza da 50 Hz a 20 kHz.

L'arrivo sul mercato è previsto per fine giugno 2020 ad un prezzo consigliato di 1299 Euro.

Il 278M1R invece è il primo monitor di Philips ottimizzato per gli esport competitivi ed è progettato per gli FPS, giochi d'azione e racing. Con supporto da 130mm, il monitor ha una diagonale da 27 pollici ed è regolabile in altezza, nell'inclinazione -5/20° e orientabile (+-33°).

La risoluzione è 4K, con refresh rate di 60Hz con basso input lag. Il monitor include porte HDMI 2x2.0 ed altoparlanti DTS Sound (5W x 2).

In questo caso la commercializzazione prenderà il via a fine luglio a 449 Euro.