Philips presenta il nuovo TV 'The One': già in vendita in Italia

Philips ha svelato il nuovo televisore "The One", che include tutte le tecnologie più importanti che costituiscono la Performance Series dei televisori. La TV sfoggia anche la più recente versione di Ambilight su tre lati, che aumenta la qualità ad un livello ancora più alto, offrendo un'esperienza di visione migliore.

Il design leggero e sottile e la base girevole a T rendono The One un TV che si adatta perfettamente a tutti i tipi di contenuti ed utilizzi.

Il TV 7304 è adatto a pubblici con esigenze diverse, dai gamer agli spettatori che lo usano per guardare i programmi tv preferiti. Sarà disponibile in varie dimensioni e manterrà anche le più innovative caratteristiche delle altre serie di Philips TV, come ad esempio:

L’esclusiva tecnologia Ambilight di Philips

Il processore Philips P5

Smart 4K HDR

Dolby Vision e Dolby Atmos che regalano immagini e audio da cinema

Android TV con Assistente Google – abilitati Amazon Echo e Alexa

Infine, il TV Philips Android risponde anche ai comandi vocali. Spettatori e gamer saranno in grado di dire al TV che vogliono giocare a un videogioco, guardare Netflix o addirittura dare istruzioni agli altri elettrodomestici ‘smart’ compatibili con l’Assistente Google – tutto senza alzarsi dal divano.

The One, grazie al processore PS di terza generazione può offrire numerosi vantaggi tra cui immagini ad alta qualità, riduzione del rumore e della perdita di dettagli in zone molto scure.

Il televisore è disponibile in Italia ai seguenti prezzi:

• TV 7304 con base girevole T opaca a 649 Euro (43’’), 749 Euro (50’’), 849 Euro (55”), 999 Euro (65”).

• TV 7354 con base girevole a T di metallo cromato a 699 Euro (43”), 749 Euro (50”), 849 Euro (55”) e 999 Euro (65”).

Per tutti i dettagli sulla serie 7304, vi rimandiamo alla pagina del prodotto.