Philips presenta il nuovo TV OLED807 da 48, 55, 65 e 77 pollici con HDMI 2.1

Nel corso dell'evento tenuto ad Amsterdam questo pomeriggio, Philips ha presentato la nuova gamma di TV, tra cui spicca l'OLED807. Si tratta di un modello che sarà disponibile nelle versioni da 48, 55, 65 e 77 pollici e che include il processore delle immagini P5 AI di sesta generazione.

A questo si aggiunge il pannello OLED EX di nuova generazione che secondo i dati diffusi dal produttore offre un aumento del 30% dell'emissione luminosa rispetto ai classici pannelli OLED.

Centrale nell'esperienza utente anche il nuovo sistema Ambilight migliorato su quattro lati, che include un maggior dettaglio e precisione dei colori per un'esperienza ancora più coinvolgente. L'Ambient Intelligence è stata migliorata e regola in tempo reale luminosità, gamma e colore per adattarsi alle condizioni d'illuminazione dell'ambiente circostante.

Fronte software troviamo la compatibilità IMAX, la modalità AI Auto Film che regola le impostazioni in maniera intelligente ed una barra da gaming che offre impostazioni ottimizzati per ogni genere di gaming. Sempre a proposito di gaming, in questo caso segnaliamo anche il supporto allo standard HDMI 2.1 con larghezza di banda 48Gbps e supporto HDR VRR 48-1280Hz.

Il comparto audio è composto da un sistema 2.1 e di alta qualità da 70W, ma il TV può anche agire da diffusore centrale dedicato, con la tecnologia DTS-Play-Fi che consente di creare un sistema AV senza fili.

L'arrivo nei negozi è previsto nel corso del terzo trimestre del 2022: il modello da 48 pollici sarà disponibile a 1499 Euro, quello da 55 pollici a 1799 Euro, la variante da 65 pollici a 2499 Euro ed infine quella da 77 pollici a 3999 Euro.