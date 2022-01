Philips presenta il TV Performance Series 8807 DLED con HDMI 2.1 e supporto VRR

Dopo aver parlato del nuovo TV Philips OLED807, continuiamo a snocciolare quelli che sono gli annunci arrivati dal produttore nel corso dell'evento tenuto ad Amsterdam questo pomeriggio. La compagnia infatti ha anche tolto il velo dal nuovo Philips 8807 DLED TV.

Si tratta di un televisore con tante nuove funzionalità che ripercorre il concept "The One" già noto da tempo.

Sotto la scocca troviamo il nuovo processore P5 di quinta generazione con un pannello LCD ad alta qualità WCG e refresh rate a 120Hz. Analogamente a quanto avviene per l'OLED, però, anche questo guarda ai gamer più esigenti ed include il supporto allo standard HDMI 2.1 E-Arc con VRR 4K 120Hz e compatibilità con il FreeSync Premium.

Anche in questo caso troviamo la nuova Game Bar ed il sistema audio ad alta qualità con Dolby Atmos, oltre che il sistema audio che può fungere anche da altoparlante centrale.

Il TV sarà disponibile nelle versioni da 43", 50", 55", 65", 75" e per la prima volta, anche da 86 pollici. L'arrivo in Italia è previsto per il secondo trimestre 2022 al seguente listino: Philips 8807 da 43": 699 Euro; Philips 8807 da 50": 799 Euro; Philips 8807 da 55": 899 Euro; Philips 8807 da 65": 1.099 Euro; Philips 8807 da 75": 1.499 Euro e Philips 8807 da 86”: 2.999 Euro.