Philips pubblica le idee regalo di Natale per gli indecisi: si va dalle cuffie ai TV

Philips quest'anno ha deciso di venire incontro ai tanti indecisi sui regali di Natale. Il produttore infatti ha diffuso una vera e propria guida per permettere agli utenti di orientarsi nell'ampio catalogo, a seconda delle esigenze di prezzo e tecnologiche.

The One per gli indecisi



Per chi vuole fare un regalo tecnologico ma non si sa orientare, la serie Philips Performance rende facile scegliere questo prodotto perché a “The One” non manca proprio nulla e farà vivere il vero intrattenimento nel comfort di casa. Sarà perfetto per tutta la famiglia, per i gamer appassionati, i giovani che vanno a vivere da soli o per il fidanzato che desidera avere il proprio televisore in casa.

Inoltre, grazie al processore P5 di terza generazione si potrà disporre della versione più aggiornata, tipica dei prodotti high-end, con in più numerosi vantaggi quali:

Immagini ad alta qualità, come fossero dal vivo

Miglioramenti nella riduzione del rumore, nella risoluzione e nel contrasto

Nessuna perdita di dettagli nelle zone molto scure.

L’esclusiva tecnologia Ambilight di Philips

Il processore Philips P5

Smart 4K HDR

Dolby Vision e Dolby Atmos che regalano immagini e audio da cinema

Android TV con Assistente Google – abilitati Amazon Echo e Alexa

La più recente versione di Ambilight su 3 lati porta l’asticella della qualità ancora più in alto e offre un’esperienza televisiva straordinaria. Gli spettatori saranno in prima fila per immergersi totalmente in uno spettacolo di colori ed emozioni, con i contenuti che sembreranno emergere dallo schermo. Il design leggero e sottile e una base girevole a T fanno di The One un TV che ha veramente tutto e che si armonizza perfettamente con l’arredo moderno.

Infine, il TV Philips Android risponde anche ai comandi vocali. Spettatori e gamer saranno in grado di dire al TV che vogliono giocare a un videogioco, guardare Netflix o addirittura dare istruzioni agli altri elettrodomestici ‘smart’ compatibili con l’Assistente Google – tutto senza alzarsi dal divano.

“The One” è disponibile in due versioni:

TV 7304 con base girevole T opaca è in vendita al prezzo consigliato di 649 Euro (43’’), 749 Euro (50’’), 849 Euro (55”), 999 Euro (65”).

TV 7354 con base girevole a T di metallo cromato è in vendita al prezzo consigliato di 699 Euro (43”), 749 Euro (50”), 849 Euro (55”) e 999 Euro (65”).

Cuffie PH805 per l'amico sempre in viaggio e per chi ha la musica nel cuore

Viviamo costantemente immersi in rumori: della strada, di sottofondo, di trasporti o di voci e le nuove cuffie PH805 permettono di ridurli drasticamente oltre a 27db, ossia circa il 95% dei rumori di fondo.

Per chi ama la musica o per chi ha bisogno di concentrarsi isolandosi dal rumore esterno, questo sarà un regalo da sogno.

Le nuove cuffie sono dotate di padiglioni con cuscinetti ergonomici realizzati in morbida schiuma memory che aggiungono anche un'eccellente cancellazione del rumore passivo, regalando un’esperienza di ascolto continuo e senza rumori. Le PH805 offrono un suono di altissima qualità con un ascolto della musica al pari di come il musicista l’ha ideata.

Inoltre, per il viaggiatore che non si ferma mai, il PH805 è uno dei modelli più leggeri tra quelli wireless over-ear con cancellazione attiva del rumore grazie a un peso di soli 235 grammi. Il design pieghevole intelligente permette di riporre le cuffie in modo compatto o flat.

La cuffia PH805 è in vendita al prezzo consigliato di € 179,99.

L'OLED+ 934

Per chi si è meritato un regalo da mille e una notte, il regalo giusto è il nuovo TV OLED+ 934 che nasce dalla collaborazione con il leggendario brand britannico di prodotti audio Bowers & Wilkins e ridefinisce il concetto di Premium TV.

Un televisore unico con nuovi sistemi audio che elevano le prestazioni standard del settore, portandole a un livello completamente nuovo. Il nuovo modello monta i sistemi di altoparlanti a driver multiplo e ottimizzati acusticamente che mutuano molti dei principi di progettazione e tecnologie proprietarie di tutti i prodotti audio Bowers & Wilkins. La decodifica Dolby Atmos è inclusa ed è il primo TV di Philips a disporre anche di un’unità a elevazione Dolby Atmos sulla parte superiore della cassa del diffusore.

L’ OLED+ 934 offre il meglio del design europeo, realizzato grazie a rifiniture con materiali originali come il tessuto Kvadrat, il vetro e il metallo.

Sono disponibili modelli da 55” and 65”, presenta un sistema di altoparlanti separato e un braccio angolare in metallo dalle linee minimal, che serve come base d’appoggio.

OLED+ 934 è in vendita al prezzo consigliato di € 2.699 (55”) e € 3.799 (65”).