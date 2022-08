Philips svela nuovi TV Ambilight, Mini-LED e soundbar premium Fidelio

TP Vision, licenziataria dei marchi Philips TV & Sound, lancia la nuova gamma di TV Ambilight assieme a un nuovo set Mini-LED e prodotti inediti della gamma Philips Sound, tra cui soundbar e altoparlanti Fidelio. Scopriamo insieme tutti i dispositivi nel dettaglio.

Come fiore all'occhiello della gamma di TV Ambilight abbiamo l'OLED+937 vincitore del premio Home Theatre agli EISA Awards 2022, caratterizzato dalla tecnologia AI Dual Engine di Philips e dal pannello OLED EX di ultima generazione con dissipatore di calore speciale per arrivare a un massimo di 1300 nit di luminosità. Oltre all’AI, la versione 2022 del processore dell’immagine P5 AI Intelligent Dual Engine offre ora una funzione HDR avanzata.

Anche il sistema audio Bowers & Wilkins è stato migliorato e, per la prima volta, è dotato di driver laterali dedicati a destra e a sinistra per creare una vera configurazione 5.1.2 con una potenza in uscita aumentata a 95 W per garantire un suono accurato e coinvolgente che si diffonde in tutto l’ambiente.

L'OLED+937 è anche uno dei primi televisori dotati della tecnologia Philips Ambilight Next Generation che, anziché dividere in gruppi i LED montati sul retro, consente ora il controllo individuale di ciascun LED per offrire una gamma di colori più ampia e una corrispondenza più precisa con l'immagine sullo schermo. Inoltre, Aurora è la nuova funzione di riempimento dello schermo che combina una galleria di immagini e video precaricati, visualizzati insieme ad Ambilight, per creare un attraente spettacolo artistico multimediale di sfondo nel soggiorno.

Non mancano poi standard per il gaming come G-sync e FreeSync Premium, la barra dedicata delle impostazioni di gioco sullo schermo e la nuova funzione VRR Shadow Enhancer, progettata per ottimizzare le prestazioni di gioco in base alla frequenza di aggiornamento del pannello.

Il nuovo OLED+907 si aggiunge al portfolio Philips migliorando notevolmente il formato molto apprezzato del modello OLED+903, integrando in modo elegante un sistema audio Bowers & Wilkins all'interno della silhouette del set. Anche in questo caso abbiamo l’ultimo pannello OLED EX con P5 AI di 6a generazione, un'emissione luminosa con picco di 1300 nit, sistema immersivo a tre lati offre la performance di Ambilight Next Generation e la nuova funzione Aurora. La qualità del suono è eccezionale anche grazie al sistema audio Bowers & Wilkins 3.1 da 80 W, e non mancano feature per il gaming come FreeSync Premium e G-Sync, oltre alla riproduzione 4K 120VRR a piena risoluzione tramite la modalità monitor.

Mentre l'OLED rimane la scelta per le prestazioni top della gamma di TV Ambilight, la tecnologia Mini LED ha ampliato l'offerta premium di TP Vision grazie alla combinazione di un'eccellente qualità dell'immagine e di un valore straordinario. Philips amplia dunque il numero di dimensioni degli schermi Mini-LED con l'introduzione di una versione da 55", che si aggiunge ai modelli da 65" e 75". Gli standard video immersivi in ultra definizione, con qualità audio eccellente, immersività senza rivali grazie a Ambilight Next Generation e Aurora, e alta fluidità vengono mantenuti anche in questo modello.

I prezzi sono i seguenti:

OLED+937 dal Q4 2022

65”: 3.499 euro

77”: 4.799 euro

OLED+907 dal Q4 2022

55”: 1.999 euro

65”: 2.999 euro

PML9507 dal Q4 2022

55”: 1.599 euro

65”: 2.199 euro

75”: 2.999 euro

Venendo ai prodotti audio, il nuovo Fidelio Home Sound System si unisce alla soundbar FB1 e al subwoofer FW1 offrendo la stessa perfetta combinazione di design, materiali e prestazioni premium con un’installazione semplice e la più completa flessibilità per la configurazione del sistema. Abbiamo qui un tweeter da 1", un driver angolato da 2,5" montato in alto, un woofer da 3,5" - con due radiatori passivi - più illuminazione a LED per Ambilight, il tutto all'interno della sua struttura compatta.

L'altoparlante FS1 può essere utilizzato anche come estensione dei canali audio sinistro e destro se abbinato a un TV Ambilight compatibile che funge da canale centrale mantenendo dialoghi accurati ed estendendo notevolmente il campo sonoro. I prodotti Fidelio saranno disponibili a partire dal Q4 2022 ai seguenti prezzi consigliati al pubblico: Soundbar FB1 a 899,99 euro; Speaker FSI a 329,99 euro; Subwoofer FW1 a 549,99 euro.

La nuova gamma di soundbar di Philips Sound comprende quattro modelli dalla B7207 basata su 2.1 alla B8907 basata su 3.1.2, offrendo le più ampie opzioni possibili per migliorare l'audio del TV. Tutte le nuove soundbar offrono output ad elevata potenza, subwoofer wireless, la possibilità di montaggio a parete e includono per la prima volta un tweeter a fuoco laterale aggiunto ai canali destro e sinistro. Abbiamo poi la compatibilità con Dolby Atmos e connettività HDMI eARC con pass through 4K.

Il modello di punta della nuova gamma di soundbar è il B8907 da 720W con driver dedicati per Dolby Atmos, ed è accompagnato dalle soundbar B8507 da 600W, B7807 da 620W e B7207 da 520W con Dolby Digital. Saranno disponibili a partire dal Q4 2022 ai seguenti prezzi consigliati al pubblico: B8907 a 649,99 euro; B8507 a 499,99 euro; B7807 a 399,99 euro; B7207 a 299,99 euro.

A maggio, ricordiamo, Philips ha presentato il suo primo monitor OLED 4K per professionisti.