Philips TV 4K LED da 55' con Ambilight al prezzo MINIMO su Amazon

Impossibile non guardare con interesse e curiosità il pannello di Philips, modello PUS8518 da 55", dotato di tecnologia LED e Ambilight, quest'oggi al minimo storico su Amazon.

Un taglio di prezzo di oltre 130€ dal prezzo di listino portano questo pannello, tra i più venduti e apprezzati della sua categoria, a scendere sotto la psicologica soglia dei 600€. Davvero niente male per un televisore 4K di queste dimensioni, che in molti ormai considerano il nuovo standard per il classico "TV da salotto". In più, se ci mettiamo la qualità costruttiva che da sempre contraddistingue il marchio Philips e la tecnologia Ambilight... il gioco è fatto. Non da meno il supporto al nuovo standard DVB-T2, in arrivo entro la fine di questo 2024.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Oltre alle caratteristiche tecniche descritte, il monitor presenta la tecnologia Dolby Vision Atmos per una qualità impeccabile e, non da meno, l'AMD FreeSync per i gamer più esigenti permetterà di vivere sessioni di gioco fluide e appaganti. Un pannello che, forte delle sue oltre mille recensioni su Amazon, è indubbiamente uno dei best buy della sua categoria. Se invece voleste cercare qualcosa di più prestante, ecco la nostra guida all'acquisto del televisore, categorizzata in base alle esigenze specifiche.

